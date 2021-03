Patinadora denuncia acoso de desconocido que la ha seguido hasta su casa en Bogotá

Una joven patinadora de Bogotá, denunció a través de sus redes sociales que un hombre que no conoce la ha estado acosando y hasta la ha seguido hasta su casa.

A través de varias capturas de pantalla la mujer deja ver la conversación que tuvo con el desconocido por Instagram, y en donde el sujeto le asegura que la estuvo buscando en las redes para conocerla un poco más. “El día de hoy recibí amenazas de un tipo que al parecer hace parte de la comunidad BMX o flatland, se llama Andrés y frecuenta el Polo y Parque Nacional, y como menciona, ha estado frecuentando Parque Nacional en bicicleta con un perro”, detalla joven en su publicación.

El hombre le manifiesta que tiene ansiedad por hablar con ella y le asegura que por un buen tiempo la ha estado observado practicando el deporte sobre ruedas. Además, le confiesa que la ha seguido en varias oportunidades una vez ella culmina sus entrenamientos.

“Esperé a que te desocuparas, pero saliste rápido, entonces me fui detrás de ti. Ahora solo te veo los domingos. Pero no te volví a ver, y como antes te seguí hasta donde vives, a veces voy hasta allá”, le declara el acosador.

La angustiada deportista le manifiesta que se siente muy incómoda con todo lo que le dice y le deja claro que ella no tiene ningún interés en conocerlo, a lo que el sujeto le responde: “No quiero que te sientas así nena, apenas te vuelva a ver te hablo y vamos a mi casita, ¿te parece? ¡Muero de ganas por estar contigo!”.

Ante el aberrante hostigamiento la mujer le asevera que lo va a denunciar y el individuo la amenaza diciendo: “te lo estoy proponiendo por las buenas”. Ante la negativa de la víctima de acoso, el hombre comienza a insultarla y le manifiesta que desde hace mucho tiempo la ha deseado y que entonces, será por las malas.

“Hoy voy a Chapinero, prepárese. ¡Qué rico! Ya quiero tener”.

La patinadora que no ha sido identificada, confirmó que ya está adelantando las denuncias. “Antes de que eliminara su perfil tenía una foto con una bicicleta, era de piel morena, alto y delgado, no alcance a tomar pantallazo de la foto. Agradezco si me pueden ayudar a identificarlo”.