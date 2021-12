Patrullero Miguel Ángel Monzón en cuidados intensivos por cumplir un sueño

Con su grado de patrullero, el primero rango y el de menos antigüedad, se unió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Recuerdan en su casa que las extensas horas de trabajo le permitían solamente llegar a dormir.

Aunque no era la primera vez que se encontraba frente a una protesta, la del domingo pasado representaba un mayor riesgo que se concretó en una grave herida para el patrullero Monzón. Recibió un ataque con un machete y hoy está en una unidad de cuidados intensivos.

“Yo le pido a Dios que me lo proteja, cuando se despide siempre le hecho la bendición y le digo que Dios lo lleve y me lo vuelva a traer, inclusive el domingo no pude hablar con él, siempre me llama pero ese día no hablamos, ya al otro día me dijeron lo que le había pasado y me dio muy duro”, puntualiza Ángela María Rojas.

En el Hospital Central de la Policía en Bogotá, y desde el pasado domingo, el patrullero es atendido por especialistas. En las últimas horas su situación mejoró y cada vez es más cercano el momento en el que pasará a cuidados intermedios.

Mientras tanto, Ángela María Rojas, espera en su casa, muy pendiente del teléfono para ser notificada del momento en el que volverá a ver a su hijo.