"Pedimos justicia y derechos humanos": familiares de exmilitares presos en Haití

"Ellos fueron llevados con engaños; les dijeron que iban a hacer un proyecto de seguridad en un país. Mi hijo no es un asesino", aseguró doña Irene en los micrófonos de RCN Mundo, al afirmar que desde hace unos 10 meses no recibe noticias directas de su hijo John Jairo Ramírez.

"En esa carta me dijo que siempre tuviera la frente en alto porque él es inocente. Me dijo que estaba bien pero sabemos que están en condiciones muy malas; sin salud, con muy poca comida, sin un lugar dónde hacer sus necesidades. Eso me tiene muy mal, casi no duermo (...). Pido a la doctora Martha Lucia Ramírez, la vicepresidenta, que vuelva a retomar este caso; no hemos sabido nada", indicó.

Las más de 30 personas en este plantón buscan ser oídas por la Cancillería colombiana. Diana Marcela Arbeláez, esposa de otro exmilitar, aseguró que mientras realizaban esta protesta pacífica, la Cancillería les contactó para iniciar un diálogo en torno al futuro de sus familiares presos desde hace un año en Haití.