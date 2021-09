La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) pidió a la Alcaldía y al Concejo de Bogotá, que revise la nueva tasa de derechos de tránsito para producciones audiovisuales.

Se trata de un impuesto diferente que tendrían que pagar las empresas dedicadas a la producción audiovisual por el uso de espacio público, adicional al permiso unificado para filmaciones que existe desde el año 2014.

De acuerdo con el gremio, "esta nueva tasa aumenta los costos de producción audiovisual, no solo por el pago que se debe realizar ante la Secretaría de Movilidad, sino porque incrementa significativamente los tiempos de los trámites que tienen que adelantar para realizar grabaciones audiovisuales en la capital del país".

También puede leer: MinTIC descarta acciones legales contra congresistas por críticas a su gestión

Según Asomedios, la medida significaría costos adicionales para el sector audiovisual y además "es un nuevo obstáculo, en especial para los productores pequeños e independientes que ya deben enfrentarse a múltiples dificultades a causa de la pandemia".

Incluso, la asociación indicó que la medida establecida por el Distrito "no es clara en establecer a qué tipo de eventos debe aplicarse, pues las producciones audiovisuales por ley no son considerados espectáculos públicos, no le son aplicables las mismas normas y características entre filmaciones y eventos son totalmente diferentes".

Vea aquí: Nuevo POT de Bogotá no debería tener más restricciones: Empresas de telecomunicaciones

Además reiteró que ya existe un pago que realiza el sector audiovisual a través del permiso unificado, por lo tanto "se genera un doble cobro para el sector por conceptos similares y se omite la política de racionalización de trámites, en tanto esa nueva tasa debe tramitarse por fuera del pago".

En el documento también se hace énfasis en la necesidad de favorecer el sector audiovisual, uno de los más afectados desde el inicio de la pandemia.