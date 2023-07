Pensionados se encadenan en el Consejo de Estado para exigir la 'mesada 14'

Miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares se encadenaron en las instalaciones del Consejo de Estado, desde el pasado 04 de julio, en donde armaron cambuches, en protesta a la suspensión de la ‘mesada 14’ o Bono Pensional, a los pensionados por discapacidad, viudas e hijos huérfanos, de la fuerza pública.

Más de 14.000 pensionados de Casur y Cremil, son los más afectados por la suspensión de la ‘mesada 14’. "Estamos encadenados porque nos han vulnerado nuestros derechos. Llevamos seis días encadenados, no nos han solucionado, nadie se ha pronunciado. Nos sentimos abandonados por el Ministerio de Defensa. Nosotros deberíamos ser los más protegidos por el Estado”, dijo Bresner Duarte, pensionado por discapacidad.

Los miembros de la Reserva Activa aseguraron sentirse abandonados por el Ministerio de Defensa. “Le entregamos todo a nuestra Patria y no les importamos. El Ministerio de Defensa ni siquiera ha venido a concertar una mesa de diálogo o buscar una solución y ellos están tranquilos como si nada. Nosotros estamos en condición de discapacidad”, expresó Duarte.

En medio de esta protesta, los reservistas le manifestaron a RCN Radio que en los días que han estado en la intemperie en el Consejo de Estado, pasan por necesidades básicas, en los cuales no les prestan ni los baños.

“Hay pensiones que no alcanzan ni al millón de pesos. Siento dolor de patria, porque hombres que ofrendaron su vida por el bienestar a Colombia, no sean correspondidos por el Estado. Tenemos plata para darles hasta la guerrilla para que dejen de delinquir, pero no tenemos dinero para nuestros muchachos que perdieron hasta sus extremidades”, señaló María Camila Pinzón, miembro de la Reserva Activa.

