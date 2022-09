Pérdida de acreditación no afecta a estudiantes ni a egresados: vicerrector de U. Sergio Arboleda

El vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, Germán Quintero, aseguró que la pérdida de la acreditación de alta calidad de esa institución educativa no afectará los títulos profesionales de los estudiantes que estén a punto de graduarse, ni tampoco de los egresados.

En diálogo con RCN Mundo, el directivo sostuvo que, "la pérdida de la acreditación no va a afectar en nada a los estudiantes, ni mucho menos a los egresados que se graduaron cuando había acreditación".

Aseguró que tampoco se verá afectado el intercambio que tiene la universidad, con otras instituciones educativas en el exterior y aclaró que "los registros y los programas de calidad no han sido cuestionados, inclusive la universidad no ha sido sancionada ni intervenida, eso es bueno que quede claro".

Señaló que esta solo fue una medida preventiva por parte del Ministerio de Educación Nacional, para adelantar un plan de mejoramiento de sus estatutos.

Lea también: Asaltan a 10 pasajeros en un bus del SITP en el norte de Bogotá

Quintero también sostuvo que no hay riesgo financiero como se ha especulado. "Nuestro activo corriente es casi del doble que el pasivo corriente, es decir que no hay ningún grado de iliquidez. Sin embargo, el Ministerio de Educación ofreció un plan de mejoramiento para fortalecer el plan financiero y no nos oponemos".

En ese sentido, el directivo aseguró que "este tipo de escándalos llevan al desprestigio y a la confusión".

Dijo que no se descartan algunas modificaciones internas, aunque no se refirió a la salida de Rodrigo Noguera de la rectoría de la universidad.