¿Perdió su cédula? Ahora podría recuperarla y se ahorraría tedioso trámite

Extraviar la cédula de ciudadanía puede llegar a un tormento para los ciudadanos, primero porque es necesario portarla diariamente para realizar trámites en entidades públicas y privadas y segundo a raíz del proceso y costo que tiene obtener el duplicado.

Si bien por esta temporada no es recomendable estar sin dicho documento, puesto que se acercan las Elecciones Territoriales 2023 y uno de los requisitos para ejercer el derecho al voto es presentar la cédula física o digital.

Ahora bien, es importante tener presente que la tarifa de la Registraduría Nacional del Estado Civil para tramitar el duplicado es de $55.800 en su formato tradicional y en cuanto al personalizado de policarbonato el costo es de $63.050.

Sin embargo, pese a todo esto, hay una opción que le puede facilitar la vida a aquellos que encuentren en búsqueda de su documento de identidad, puesto que pueden consultar en el Sistema Distrital de Documentos Extraviados de la Secretaría Distrital de Gobierno si se encuentra allí.

Cómo consultar si mi cédula está en el banco de documentos extraviados:

1. Debe ingresar al siguiente link side.gobiernobogota.gov.co y verificar si su documento está disponible para ser entregado

2. En caso tal que sí, deberá registrarse y agendar una cita presencial para la entrega

3. Una vez tenga la cita en Secretaría Distrital de Gobierno ubicada en la Calle 11 # 8 - 17, Edificio Bicentenario Norte debe presentar una fotocopia del documento que permita validar su identidad.

Es importante mencionar que este proceso no tiene ningún costo y no es necesario intermediarios. Asimismo, de acuerdo con lo indicado por la Alcaldía de Bogotá, “cuando los documentos son registrados, estarán custodiados por 60 días calendario, después de ese tiempo, si su titular no se acerca a reclamarlos, serán remitidos a la entidad que los expidió para su disposición final”.

Finalmente, se conoció que actualmente el Sistema Distrital de Documentos Extraviados de la Secretaría Distrital de Gobierno tiene 3.867 documentos, de los cuales: 3.041 son cédulas de ciudadanía; 232 licencias de conducción; 119 pasaportes y 308 tarjetas de identidad.