Periodista denuncia agresiones de un taxista en Bogotá

A los relatos de inseguridad que se han intensificado en los últimos meses, se ha sumado el de la periodista Gabriela Cárdenas, quien a través de su cuentas de Twitter denunció que fue agredida por un taxista en la ciudad de Bogotá.

En la red social, Cárdenas contó que mientras se encontraba en la Zona T de la ciudad, ante no encontrar un vehículo disponible a través de las aplicaciones de transporte, decidió tomar un taxi que iba pasando por el lugar, con el fin de regresar a su casa.

Sin embargo, empezó a desconfiar del hombre que conducía, en cuanto él tomó una ruta diferente para llegar al destino. Cuenta Gabriela que ahí empezó a tener una intuición negativa sobre lo que podría pasar más adelante.

Minutos después, cuando ya se encontraba a solo una cuadra de su hogar, la presentadora de las emisiones de fin de semana del Canal City TV, contó que el vehículo frenó y pudo notar que detrás de ellos se encontraba otro misterioso hombre.

"Mi intuición no me estaba mintiendo, a lo que yo me volteo otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi. Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba AUXILIO, AUXILIO pero nadie salía", relató Gabriela sobre el angustioso momento.

Pese a las circunstancias, la joven relató que pudo escaparse de los dos hombres, aunque quedó con algunas lesiones por el forcejeo que tuvo con ellos. "Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva", concluyó la comunicadora, haciendo un llamado a los ciudadanos a tener más precaución con este tipo de servicios de transporte.