Perro maltratado será devuelto a su dueño abusador en Bogotá

No para la polémica en Bogotá, luego que se conociera que un Lucky Chat, un perro de raza bulldog inglés, deberá ser devuelto para vivir nuevamente con su dueño, un hombre que aparentemente lo golpeaba en repetidas ocasiones.

La decisión se daría por errores en el concepto etológico de Lucky, según la denuncia de la concejal animalista, Andrea Padilla Villarraga, quien le pide al Instituto de Bienestar Animal “reconocer el error y evitar activar mecanismos para evitar que el perro sea devuelto.

Le puede interesar: ¡No más maltrato animal! Niño lanzó a un perrito por un abismo en el Tolima

Un video difundido el pasado 4 de agosto, fue la clave para que el perrito de dos meses fuera rescatado por el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA). Las imágenes causaron tal indignación, que pocas horas después de haber sido publicado, las autoridades actuaron y procedieron a su aprehensión preventiva del cachorro.

“El IDPYBA informó que había emitido un concepto negativo sobre las condiciones del canino, sin embargo, el concepto etológico tuvo errores en su práctica, por eso no fue validado por el médico veterinario de planta del propio Instituto, al manifestar que no era claro y no se ajustaba científicamente, análisis que el inspector acogió”, aseguró la Personería de Bogotá a través de un comunicado.

Es decir que, aunque el instituto evidenció que el perro era maltratado física y emocionalmente al punto de retirarlo de la custodia del tenedor, el informe del médico veterinario de Protección Animal no sustentó el maltrato, y el cachorro deberá regresar a manos de su dueño.

Lea también: Caso de maltrato animal conmociona al Atlántico: hombre abusaba de una perra

“Ante las evidencias aportadas al proceso, es necesario que el Instituto aclare a qué se refiere, en el caso en particular, y bajo qué argumentos fácticos y legales encuentra que la decisión no coincide con las pruebas válidamente aportadas y practicadas en el proceso”, agregó la Personería.

Cabe recordar que bajo la ley 1774 contra el maltrato animal, son los inspectores los que determinan qué es maltrato de acuerdo con su criterio y a un informe presentado por los veterinarios del instituto que en este caso no lo avala.

Por lo pronto, Lucky Chat debe ser devuelto a su dueño, pese a los videos donde se demuestra el maltrato.