Personería anuló sanción contra exalcaldesa de Fontibón por presunta corrupción

El Sindicato de la Personería de Bogotá afirmó que el personero, Julián Pinilla Malagón, revocó el fallo de primera instancia de destitución por 12 años a la exalcaldesa local de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya, tras maniobras de la ex funcionaria para retrasar el proceso.

De acuerdo con el sindicato, la ex alcaldesa habría sido acusada de irregularidades en algunos contratos de la administración local por un valor de $9.594 millones.

"La mandataria revocó la licitación que había abierto y contrató de manera directa, en contravía de las normas. Sin embargo, en segunda instancia fue absuelta por el Personero de Bogotá, sin difundir el fallo a los medios de comunicación", mencionó.

Asimismo, explicó que Bocanegra Olaya no asistió a las audiencias en 14 ocasiones y sus abogados defensores, en 12 de ellas, argumentando que no acudió por incapacidad médica a ocho citaciones, en dos de ellas no anexó certificación.

"Por las presuntas maniobras dilatorias, la Personería, en primera instancia, envió copias del proceso a la Fiscalía para que se investigue a la disciplinada y a uno de sus abogados, Antonio Luis González", sostuvo el sindicato en un comunicado.

Cabe recordar que la ex funcionaria habría eludido una licitación o concurso público para escoger la mejor oferta, por lo que, al parecer, pactó un “anticipo del 50 % del contrato con la presentación de un plan de trabajo”.

La Fiscalía General de la Nación indicó que se habría vulnerado el principio de planeación, pues no hubo licitación pública y se realizó un proceso interadministrativo que no estaba avalado por la ley.

Tras estas últimas acciones, el sindicato de la Personería de Bogotá aseguró que se trata de una posible impunidad por parte del personero Julián Pinilla Malagón, ya que en su administración se ha fallado en primera instancia 96 procesos con sanción disciplinaria.

El sindicato concluyó que se dieron cerca de tres veces menos sanciones disciplinarias que la antigua administración. Por el momento, se espera la respuesta oficial del Ministerio Público.