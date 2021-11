Personería ayudó a 51 migrantes a legalizar su situación en Bogotá

En compañía de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Personería de Bogotá llevó a cabo una jornada de atención a migrantes con el fin de ayudarlos a regularizar su situación y permitirles iniciar con el trámite para obtener el Estatuto Temporal de Protección.

“Atendimos al 100% de migrantes, refugiados y retornados que requerían ayuda, destacamos las 51 asistencias que se realizaron para la preinscripción para obtener el Estatuto de Protección, a aquellas personas que no tenían los documentos completos se les brindó orientación para la constitución de la prueba sumaria”, explicó Ricardo Medina, delegado de derechos humanos de la Personería.

Dentro de los documentos que se requieren para poder hacer el proceso con cada persona están: La prueba sumaria, fotocopia del documento de identidad y una foto 3 por 4 en fondo blanco.

“Esto es algo muy bueno, ya que nosotros no tenemos facilidades para conseguir trabajo o acceder a otros beneficios que si logramos si tenemos toda nuestra documentación al día, por eso decidí venir y ya empecé el proceso”, dijo Neylu Nava una de las extranjeras beneficiadas.

Sobre la reciente jornada que se prestó en el Centro Administrativo Distrital de la calle 26, la Personería resaltó que en varias localidades también se facilita la asesoría para que los ciudadanos venezolanos puedan hacer estos trámites y así buscar trabajo y mejorar su condición de vida.

“Yo llegué desde hace dos años a Bogotá, no he podido trabajar pero el Distrito me ayudó con muchos beneficios en este tiempo a mi y mis hijos, ahora ya que superé esa situación difícil pude iniciar este papeleo para buscar una oportunidad laboral”, sostuvo otra de las extranjeras.

En los últimos dos años el Distrito ha prestado orientación a 30.355 extranjeros, población principalmente proveniente de Venezuela.

“La localidad con mayor porcentaje de peticiones en el periodo analizado fue Barrios Unidos (12,5%), seguida de Suba (9,3%), Bosa (8%), Kennedy (7,8%). Asimismo, los servicios de emergencia social y ayuda humanitaria (603) y orientación jurídica (187) son los requerimientos más solicitados”, reseña la Personería que aclaró que las jornadas de trabajo se mantendrán.