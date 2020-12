Pescador del río Magdalena lleva tres meses protestando en Bogotá contra represa El Quimbo

"De acá me han querido sacar. Ahora sí me paran bolas y por lo menos ya no me ignoran. Un día me fui a a cumplir una cita médica y cuando llegué, habían recogido mis cosas. Me dejaron sin nada, no tenía ni siquiera la ropa para cambiarme. Así que puse una tutela y falló a mi favor, porque yo estoy haciendo una protesta pacífica y me devolvieron la mitad de las cosas, porque las otras me las botaron", comentó.

Don Orlando dice que lo que está reclamando es que la empresa Emgesa y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le restablezcan sus derechos, pues vivía de la pesca artesanal que producía el río Magdalena

Finalmente, dijo que su familia está en la región de los Llanos y la protesta la hace por ellos, "para dejarles el mensaje a mis hijos de que se puede luchar por los derechos".

A propósito de esta protesta, RCN Radio intentó contactar a la empresa Emgesa, pero al momento de publicar esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.

El Quimbo

En la página de Internet de Enel- Emgesa se lee que la Central Hidroeléctrica El Quimbo está situada en el departamento del Huila,entre las cordilleras central y oriental, a 70 Km al sur de Neiva en el río Magdalena.

Su área de influencia abarca los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Altamira, Paicol y Tesalia.

La construcción de este proyecto empezó en 2010 y desde entonces, aunque la misma compañía ha reportado diversas compensaciones a varias comunidades; hay una serie de investigaciones que adelantan los entes de control por posibles incumplimientos.