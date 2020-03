Pese a lluvias, se mantiene alerta amarilla por mala calidad del aire en Bogotá

De acuerdo con los pronósticos, análisis y modelos realizados durante los técnicos de la Secretaría de Ambiente, se espera que las condiciones de calidad del aire puedan deteriorarse un poco para el miércoles y jueves. Se espera, si las condiciones externas lo permiten, que este viernes 13 de marzo se presente una mejoría en toda la ciudad.

Lea además: Calidad del aire en Bogotá mejora considerablemente

Según el funcionario, esto se explica a través de un fenómeno que “estamos viviendo sobre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá donde están confluyendo las direcciones de los vientos haciendo que el material particulado ocasionado por los incendios forestales sea arrastrado hacia la ciudad, dificultando la mezcla de estos contaminantes”.

Pico y placa miércoles 11 de marzo:

Vehículos particulares y motocicletas

Placa terminada en impar (1-3-5-7-9)

Desde las *6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m.

Vehículos de carga mayore a 10 años de antigüedad

En los periodos comprendidos desde las 6:00 y hasta las 12:00 horas del mediodía y desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

Restricción a operación de industrias:

Las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 00:01 a.m. hasta las 11:59 a.m. durante el tiempo que dure la alerta.