Pese a retrasos más de 55 mil pasaportes fueron diligenciados en diciembre

El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que, con corte al 29 de diciembre de 2021, se expidieron 55.680 pasaportes en Bogotá, gracias al agendamiento diario de citas previas, en contraste, en diciembre de 2020 se habían expedido 18.020 pasaportes.

Durante este año fueron constantes las quejas de los usuarios que presentaron dificultades a la hora de expedir este documento.

Sin embargo, desde la Cancillería invitaron a la ciudadanía a asistir a las citas que ellos mismos programan, puesto que la inasistencia impide que otro ciudadano pueda hacer su trámite.

"En caso de que no sea posible ir, recuerde cancelarla a través de la misma página web, así se liberará un cupo. Frente a esto, es importante anotar que cerca del 30 % de las personas que solicitaron citas para sacar su pasaporte, no se presentaron. Durante el último mes, más de 27 mil ciudadanos no asistieron a su cita", advirtió la Cancillería.

En cuanto a la entrega de los pasaportes, el trámite se realizará en la misma sede en que fue realizado el diligenciamiento, en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y no requiere de cita previa. Frente a este tema, la Cancillería insiste en la importancia de recoger el documento, ya que a la fecha hay más de 24 mil pasaportes sin reclamar.

Para este inicio de 2022 se mantendrá la ampliación en el número de módulos de atención y en la actualidad trabaja para ampliar el número de citas a ofertar en las oficinas de Bogotá. Antes de la pandemia se tenían 40 módulos, ahora hay 69 disponibles y se espera ampliar este número en las próximas semanas.

¿Cómo funciona el agendamiento diario?

Los ciudadanos pueden solicitar, a partir de las 5:00 p.m., la cita para el día hábil siguiente. Por ejemplo, el martes pueden solicitar las citas para el miércoles, el miércoles la del jueves y así consecutivamente. Se están habilitando aproximadamente 3.700 citas a diario para las sedes centro, calle 53 y Norte.

Este agendamiento diario no toma más de dos minutos, no requiere de tramitadores, y se realiza a través de la página web de Cancillería gratuitamente.

Así mismo, desde el pasado 16 de diciembre, la vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, firmó la Resolución 7421 que suspende de forma provisional y hasta el término de un año, la obligatoriedad de cambio de pasaporte cuando el menor de edad cumple siete años o alcanza la mayoría de edad, establecida en el literal h del artículo 15 de la Resolución 6888 de 2021, con el fin de facilitar el trámite para los menores de edad y sus padres de familia.