El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que el metro en la capital del país no está definido, sino que ya está es contratado y está en obra.

En diálogo con RCN Mundo, Peñalosa señaló que no hay ninguna justificación para cambiar los diseños de ese sistema de transporte y dijo que esas propuestas son una "frivolidad".

“Esto es un arrebato de niño consentido jugando con la plata de los colombianos, porque no se le va a agregar un solo centímetro a la línea del metro”, indicó.

Destacó que para los pasajeros será mucho más agradable tener una línea elevada por el tema de la luz natural viendo la ciudad, mientras indicó que el metro subterráneo podría ser un problema de seguridad.

“Yo quiero ver quien quiere meterse en un metro subterráneo en Bogotá a las 10:00 de la noche, en donde va a haber una gran sensación de inseguridad”, dijo Peñalosa.

El exalcalde recalcó que los diseños del metro en estos momentos no se pueden cambiar por un capricho del presidente Gustavo Petro.

“El metro de licitó y se contrató de una manera y no es que se puedan cambiar los diseños a gusto como el presidente quiere, pero adicionalmente la alcaldesa dice que sí Petro quiere el metro subterráneo, pues que él lo pague. Eso no se puede hacer, porque la ley dice claramente que lo máximo que puede pagar el Gobierno Nacional es el 70 %, no puede pagar el 100 % de la otra línea”, indicó.

Peñalosa sostuvo que los estudios de la segunda línea que hizo la alcaldesa y que son subterráneos, cuestan el doble de la línea contratada elevada.