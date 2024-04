La Procuraduría implementó medidas en los distintos edificios en los que funciona el organismo en el centro de Bogotá y que también serán objeto de la medida de racionamiento de agua impuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán.

El organismo emitió una resolución interna en la que explica que, salvo en la Torre C, que se ubica al respaldo del edificio principal de la Procuraduría, los funcionarios cuentan con tanques de reserva para solventar la situación en los días de racionamiento.

"Salvo en la Torre C, hay tanques de almacenamiento de agua potable con autonomía para solventar la situación de racionamiento de agua en la fecha o fechas que nos corresponda en cada una de ellas", dice el documento.

En el caso de la Torre A y B, los funcionarios tendrán lapsos de tiempo en los que no contarán con el servicio de baños, pues los tanques de reserva "tienen autonomía para garantizar el servicio de agua hasta por seis horas".

Este es el orden del 'Pico y Baño' en la Procuraduría:

Torre B: Sin servicio de 7:00 am a 9:00 am.

Sótanos y pisos 1 al 4: Sin servicio de 9:00 am a 11:00 am.

Pisos 5 al 12: Sin servicio de 11:00 am a 1:00 pm.

Pisos 13 al 20: Sin servicio de 1:00 pm a 3:00 pm.

Pisos 21 al 28: Sin servicio de 3:00 pm a 5:00 pm

Entre las medidas, explican que la Torre C no cuenta con tanques de reserva, por lo que para los días en los que la Procuraduría tenga racionamiento, los funcionarios de ese edificio podrán realizar trabajo en casa.

"A los funcionarios que laboran en la Torre C de Bogotá, incluido el Centro de Cuidado Infantil, donde no se cuenta con tanque de almacenamiento, se les autoriza trabajar en casa el día de racionamiento, esto es, el turno 8 que se desarrollará el próximo 18 de abril", explica el oficio.

En los edificios de Avianca y el Manuel Mejía, ubicados también en el centro de Bogotá, los funcionarios podrán trabajar con normalidad debido a que cuentan con tanques de reserva.