Pico y placa: Bogotanos están confundidos y en desacuerdo con cambios

Varios ciudadanos manifestaron que los nuevos cambios en el pico y placa en Bogotá no se ajusta a las soluciones que esperaban para mejorar la movilidad en la ciudad.

Recalcaron que traería más confusiones a la hora de salir en un carro. Uno de ellos fue Eduardo Rojas, vendedor ambulante y padre de familia, quien manifestó que los dueños de dos carros perderán el beneficio con la nueva medida.

"La verdad se me hace malo, como en mi caso pensaba comprar un carro para transportar a mis dos hijas al colegio, porque la ruta me sale muy cara, pero ahora que eso quedará tan confuso que no se sabrá”, dijo.

Lea también: Carros que tendrán el 20% de descuento en el pico y placa solidario 2023

"Lo del carro compartido ahora que es pago, uno tiene que pagar el carro y pagar para sacarlo a andar, la verdad no me parece, ahora el que tiene carro tiene plata”, mencionó.

La medida de pico y placa en Bogotá tendrá un cambio partir del 10 de enero de 2023. Los días pares podrán salir carros con placas terminadas en 6,7,8,9,0, mientras que los días impares podrán salir carros con placas terminadas en 1,2,3,4,5.

Esta restricción seguirá de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. a 9:00 p.m. “Me parece que es lo mismo porque no existe algún beneficio a la ciudadanía, si eso pasa habrá más gente que compre motos”, sostuvo otro de los ciudadanos consultados.

Le puede interesar: Delincuentes asaltaron vivienda de director de Red+ Noticias, Giovanni Celis

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se mantiene el pico y placa solidario, el permiso del carro compartido cambiará para ser habilitado por un valor de 51.000 pesos el día.

"Es el mismo pico y placa solo que le cambiaron el orden”, concluyó otro de los ciudadanos. Los consultados manifestaron que esperan no tener problemas en las vías, debido a la restricción, mientras que la Secretaría de Movilidad finalizó recalcando que la nueva medida será para descongestionar la ciudad.