Pico y placa el fin de semana en Bogotá se mantiene por alerta ambiental

La Secretaría de Movilidad anunció que los días 14 y 15 de marzo se mantendrá el pico y placa para carros y motos por la alerta ambiental en Bogotá. De acuerdo con la entidad, las estaciones de "Carvajal – Sevillana, Móvil Carrera Séptima, Puente Aranda y Kennedy han presentado condiciones regulares, razón que impide levantar la alerta amarilla ambiental".

Pese a que la medida ya suma una semana, los incendios forestales en el norte y oriente del país, más los vientos que se registran envían el material particulado hacia la capital del país, lo que no permite que se levante la alerta.

Por consiguiente, el pico y placa en Bogotá se llevará a cabo de la siguiente manera:

Carros particulares y motocicletas

-Sábado 14 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

-Domingo 15 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 2:00 p.m.

Vehículos de carga con más de 10 años de antigüedad

-Sábado 14 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

-Domingo 15 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Industrias que operan con combustibles sólidos o líquidos

