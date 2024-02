Pico y placa en Bogotá: así rige la medida este martes

Por su parte, los vehículos de carga mayores a 20 años deberán cumplir con la restricción de lunes a viernes, en dos franjas horarias: en la mañana, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.; y en la tarde, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. No obstante, existen excepciones como los vehículos de transporte de carga eléctricos y cero emisiones, los que transportan flores y los que son tipo grúa.

¿Cuánto vale la multa del pico y placa?

Según lo definido por el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, aquellos conductores que infrinjan la medida del pico y placa recibirán un comparendo que cuesta 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo cual para este año 2024 significa la suma de $615.000 pesos. Sin embargo, a este monto hay que sumarle los costos de inmovilización del vehículo, grúa y patios.

