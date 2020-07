Pico y placa en Bogotá: ¿qué va a pasar con la medida esta semana?

En medio de la crisis del coronavirus son diversas las medidas que el Distrito ha tomado para mitigar la cifra de infectados diarios, y más en Bogotá, ciudad que a la fecha ya cuenta con 84.213 casos confirmados de covid-19, una cifra que la convierte en el foco de contagio más afectado del país.



En este contexto, se conoció que esta semana no se decretó pico y placa en Bogotá, pues las autoridades señalaron que de momento no se volverá a dar la aplicación de la norma, mientras se mantenga la medida de confinamiento que ha dispuesto el Gobierno como medida de precaución frente a la propagación del coronavirus. Sin embargo, la cuarentena por localidades se mantiene en Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

Lea También: Cuarentena familiar, la nueva medida que aplica en Bogotá

Hay que tener en cuenta que, aunque no hay pico y placa, si usted no se desplaza en la ciudad por motivos validos como la compra de alimentos o medicamentos lo pueden multar.

Recuerde que si decide salir en su carro y no usa correctamente el tapabocas lo pueden multar también, según se evidencia en a través del decreto 169 de 2020: “el uso de tapabocas, que cubra nariz y boca, será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independiente de la actividad o labor que desempeñen. La no utilización dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia”.

Lea También: ¡Tome nota! Cortes de luz para el lunes 27 de julio en Bogotá

Este decreto también incluye a las personas que se movilizan en carro particular. Es decir que puede exponerse a una multa de $936.320 si no lleva correctamente el tapabocas dentro del vehículo.