Pico y placa en Bogotá: ¿sigue o será eliminado? Esto dicen los candidatos

Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán se ha referido al tema del pico y placa en algunos debates en Pulzo y Semana, donde ha expresado que no ve viable eliminar el pico y placa a corto plazo.

Sin embargo, dice que se necesitan desarrollar alternativas más amplias, basadas en términos técnicos y no políticos, antes de pensar en eliminar el pico y placa.

Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar se le midió al Rapidín de RCN Radio hace algunos meses y habló sobre la medida de pico y placa, donde explicó su innovadora estrategia solucionar los problemas de movilidad.

"Yo quiero hacer un experimento y es tratar de reorganizar los horarios de entrada de los colegios y de las empresas, porque en la medida que pueda concertar con empresarios y rectores de colegio que sean escalonados, podríamos ensayar unos seis meses como nos va sin pico y placa desaturando las horas pico", dijo el Bolívar sobre la medida.

Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bogotá, ha presentado algunas de sus propuestas para mejorar la movilidad de Bogotá.

En una entrevista con RCN Radio, Oviedo destacó su intención de eliminar el sistema de "pico y placa" en su forma actual y reemplazarlo por un conjunto de medidas de control de congestión, incluyendo el fomento del uso de carros compartidos.

Además, mencionó la posibilidad de implementar "cargos por congestión," similares a los que se aplican en otras ciudades del mundo, como una opción para aliviar los congestionamientos y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.

Jorge Enrique Robledo

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Jorge Enrique Robledo, por el partido Dignidad y Compromiso, dijo en Red+ que el pico y placa en Bogotá es "absurdo".

"Hace un esfuerzo toda su vida, paga un montón de impuestos y después no le permiten sacar el vehículo. Es una cosa realmente absurda", dijo en dicho medio.

De igual forma dijo que el problema es de las malas alcaldías de Bogotá que no han construido el Metro, por lo que el pico y placa fue esa solución que encontraron para reducir el problema de movilidad.

"A partir de un análisis muy cuidadoso para ver hasta dónde podemos mejorar eso, pero yo no me voy a meter en la responsabilidad de anunciar que se acaba el pico y placa sin tener la certeza por estudios, no por ocurrencias", expresó.

Diego Molano

Diego Molano dijo a un medio nacional que el pico y placa es necesario. Sin embargo, cuestiona que esta restricción se implementó hace 30 años cuando la ciudad estaba en obras, pero, con el paso de los años, se duplicó el número de autos y las construcciones no se hicieron.

"Hay que reformar la forma en la que funciona la restricción", explicó Molano. Asimismo dijo que la hay que utilizar tecnología para cambiar la forma en la que se hace el pico y placa ahora y así dar la oportunidad a las personas de que puedan utilizar su carro.