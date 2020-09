Pico y placa para motos, ¿hay o no en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá decidió reactivar el 'pico y placa' desde este martes 22 de septiembre con el fin de alcanzar lo que denominaron como 'nueva normalidad'. Los horarios en que aplicará la medida de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m., y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Por otra parte, en el caso de los motocicletas, la Secretaría de Movilidad confirmó que estos conductores no se les aplicará por el momento la medida de 'pico y placa'. Sin embargo, esta restricción podría ser aplicada a estos conductores cualquier momento, según confirmó la entidad.

Óscar León, líder del colectivo de motociclistas en la capital Canas Ryders Bogotá, cofirmó a La FM que: a pesar de que la medida de 'pico y placa' no se aplicará a los motociclistas se han puesto muchas trabas. "Hay cosas como la restricción del parrillero que han afectado nuestra comodidad y es un recurso que se usa para ahorrar tiempo, recursos y tráfico", sostuvo.

Y agregó: "Me parece los motociclistas no deberían tener 'pico y placa' porque nosotros pagamos muchas veces los impuestos más costosos. Por ejemplo, el SOAT, que es un impuesto para nosotros, puede ser incluso más caro que el de un vehículo, por eso creo, que esa retribución económica se puede ver reflejada en no tener que estar sometido a esa medida".

Asimismo, León aseguró que en su concepto las motocicletas no contribuyen tanto al trancón porque son ágiles y ocupan menos espacio en contraposición a los vehículos.