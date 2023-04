Pico y placa regional para este lunes festivo: horarios y plan retorno en Bogotá

Durante este fin de semana en el que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca desplegó autorizó el plan éxodo, reversibles en el plan retorno y pico y placa regional.

En este puente festivo se calcula que se movilizarán cerca de 1.167.000 vehículos por las vías de Cundinamarca, para lo que en la entidad recomienda a conductores que se movilicen con responsabilidad, respetando las señales de tránsito, en especial los límites de velocidad, así como ser previsivos revisando el estado de sus vehículos, de las vías y afectaciones por temporada de lluvias.

Jorge Godoy, secretario de movilidad, manifestó al respecto: “Se dispondrán algunas acciones adicionales que permitan mejorar el ingreso, donde contaremos con el apoyo de más de 400 hombres y mujeres de la Policía de Tránsito y la presencia permanente de nuestros agentes en las vías del Departamento, quienes estarán velando por la movilidad y la seguridad de las personas que se movilizarán por las vías", puntualizó el funcionario.

Plan retorno en vías de Cundinamarca

Para el Plan Retorno habrá reversible desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. por la vía de La Mesa, desde Apulo hasta el sector de Balsillas, en Mosquera. Para garantizar su efectividad se iniciará reversible a las 8:00 a.m. desde el sector de Balsillas para que la medida inicie a las 10:00 a.m.

En la vía que conduce hacia la Calle 80, se realizará contraflujo desde Siberia hasta el Puente de Guadua.

Pico y Placa Regional en la nueve entradas a Bogotá