Pico y placa solidario en Bogotá se podría pagar semanalmente

La Alcaldía Mayor de Bogotá está diseñando varias modificaciones para el denominado 'Pico y Placa Solidario', o pago voluntario que pueden hacer los ciudadanos para quedar exentos de la medida de pico placa.

Según el secretario de Movilidad de la ciudad, Nicolás Estupiñán, el próximo año el pago ya no se realizaría de manera semestral como se viene haciendo, sino que se haría mensual o inclusive semanalmente. Además la tarifa cambiaría teniendo en cuenta variables como el modelo y el cilindraje del vehículo.



En entrevista con el diario El Tiempo, Estupiñán explicó que la actual administración de Claudia López no implementó dicha excepción tal y como fue diseñada por la alcaldía de Enrique Peñalosa y redujo el periodo de tiempo de un año a seis meses junto con la respectiva rebaja en la tarifa. Sin embargo, el propósito que se tiene es cobrar por el tiempo o los kilómetros exactos que un vehículo recorre mientras está en pico y placa.



"...en realidad, nos gustaría cobrar por viaje, por kilómetro, por minuto. Entonces decimos ‘bajemos el cobro (de Pico y Placa Solidario) de seis meses a lo mínimo posible’, queremos bajarlo a cobro por semana o por mes", dijo Estupiñan.



El funcionario también indicó que para el próximo año el cobro puede variar en función de la contaminación que genera cada vehículo y teniendo en cuenta otros factores como la gama y el modelo de cada carro.



"miramos el tipo de carro y el tipo de combustible que se usa -esa información está en el Runt- para calcular cuánto debe pagar. No es lo mismo un vehículo último modelo a un vehículo último modelo eléctrico…sabemos que las camionetas contaminan más. En resumen, pago por el tiempo que quisiera utilizar mi vehículo (durante pico y placa) y por el tipo de vehículo que tengo", manifestó el secretario al periódico.



Según cifras de la Secretaría de Movilidad, más de 2.600 vehículos han pagado el ‘Pico y Placa Solidario’ por seis meses, con lo cual el Distrito recaudó cerca de 5.500 millones de pesos este año.