Pico y placa solidario, ¿Por qué muchos conductores en Bogotá no podrán sacar su carro?

Este problema estaría afectando principalmente a aquellas personas que quieren pagar solamente un día del pico y placa solidario, quienes buscaban registrarse para poder movilizarse libremente por la ciudad, pero al llenar el formulario aparece un error. Sin embargo, los conductores que pagan un mes o un semestre no tendrían problema.

En la página web de la entidad, hay un mensaje que advierte a todos los usuarios sobre el problema.

"La Secretaria Distrital de Movilidad informa a la Ciudadanía, que la actualidad se está presentando dificultades en la integración de los servicios, por tal motivo, no se tendrá disponibilidad de la plataforma Pico y Placa Solidario, desde las 8:50 a.m hasta las 11:00 a.m del día 23 de mayo de 2023", dice el mensaje.

Por su parte, la cuenta de Twitter de Movilidad Bogotá también confirmó el fallo en la página web y pidió comprensión a todos los usuarios que no se han podido registrar.