Piden explicaciones a Claudia López por exfuncionario de Jorge Emilio Rey en comité del POT

En su denuncia, Carlos Fernando Galán aseguró también que con anterioridad, Claudia López había tildado a Rey de ser el jefe de un "cartel de volteo de tierras" y acusó a García de hacer parte del mismo, tras supuestamente sancionar el POT de Mosquera en la alcaldía de Álvaro Rincón, a quien luego investigaron por el hecho.

"Rincón pidió licencia y García, como secretario de Gobierno sancionó el acuerdo municipal mediante el cual se materializó el 'volteo de tierras' que llevó a que Rincón fuera investigado por la Fiscalía. A García, a ese que tanto le huía, hoy lo cataloga (Claudia) como su nuevo novio", sentenció.

Ante estas denuncias, la Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado aclarando que Carrillo no hace parte del comité de líderes del proyecto y afirmaron que la única persona que encabeza el proceso desde el Distrito, es la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba.

RCN Radio contacto a la funcionaria quien negó que César Carrillo hiciera parte del grupo y pidió al concejal que explicara bajo qué sustento hace esas acusaciones.

La secretaria Adriana Córdoba explicó que la concertación del POT se hace con los distintos sectores de la ciudad, que se realizan tres procesos al respecto y que ninguno lo lidera César Carrillo, al referirse al plan distrital, la concertación de planes con municipios de la cuenca del Río Bogotá y la construcción de la ley orgánica de la Región Metropolitana.

"César Carrillo es en este momento director de abastecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, maneja el tema de los 'Mercados Campesinos' y ha trabajado desde allí esos temas, pero en términos de POT no tiene ninguna participación", expuso.

Sin embargo, la alcaldesa en un trino anterior había anunciado a Carrillo junto a Córdoba, a Carlos Amaya y a Patricia González como un "maravilloso equipo liderará las convocatorias, diálogos y acuerdos para la concertación regional del POT".

Sobre esta publicación, Adriana Córdoba manifestó que "los temas de concertación de POT los estamos haciendo desde la Gobernación de Cundinamarca, con la secretaria de Integración Regional, Patricia González y desde Bogotá lo hago yo".

En ese sentido, indicó que "en términos del POT de Bogotá que tiene su componente regional, los temas que se están armonizando de región, de población, de movilidad, de equipamentos, de sistema de cuidado, los lideramos nosotros desde la Secretaría Distrital de Planeación".

Dijo que "el aporte de César Carrillo desde su rol, es como coordinador o director de abastecimiento, pero ese es un insumo porque no coordinada nada. Las concertaciones las tenemos es alrededor de esas comisiones ciudadanas".

Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también se refirió al tema y negó haber sancionado del POT de Mosquera como lo afirmó Galán, tras explicar que hay intereses en desestabilizar el trabajo conjunto entre la capital y la región.

"Es una calumnia más que recibimos del concejal Carlos Fernando Galán. No sancioné el POT del municipio de Mosquera en el año en que él lo señala. Así se lo he hecho saber a las autoridades cuando nos lo han solicitado", aseguró.

"Sin embargo, él insiste en generar con estas mentiras algún tipo de suspicacias sobre el trabajo que se viene haciendo entre Bogotá y Cundinamarca. Lo único que puedo decir es que siempre hay un interés de no querer que entre Bogotá y Cundinamarca haya articulación", declaró.

La alcaldesa Claudia López dijo a través de las redes sociales que solamente Córdoba puede coordinar el POT distrital y reforzó la posición de su secretaria de Planeación.

Lea acá: Licitación para administrar los cementerios distritales de Bogotá

Finalmente, el exgobernador Jorge Rey respondió a Galán en la red social Twitter y tildó de persecución y de 'refrito' esa denuncia, tras indicar que hace ocho años ya se había hecho una denuncia igual y que fue archivada por parte de los organismos de control.

3/6 @CarlosFGalan NO ajusté el POT como alcalde de Funza. Las denuncias que tengo y he atendido con tranquilidad, han sido por cobrar Plusvalía, NO por #VolteoDeTierras. La Plusvalía NO se cobra en el país por evitar confrontaciones con dueños de tierra o por corrupción. pic.twitter.com/87mWYDcUId