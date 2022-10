Piden investigar denuncias de presuntos abusos sexuales en la Universidad Nacional 

Diferentes organizaciones de mujeres como la Mesa feminista La Ramona y la Mesa de Género, denunciaron presuntos abusos y acosos sexuales dentro de la Universidad Nacional en Bogotá, en los llamados Jueves de Freud.

La denuncia, presentada a través de redes sociales, señala que una joven el pasado 11 de agosto fue víctima de actos abusivos por varios hombres al interior de la institución educativa.

El representante estudiantil de la Universidad Nacional, Ronal Felipe Vargas, señaló en RCN Mundo que estos presuntos actos se estarían presentando no solo estos eventos sino que también en otros espacios como los salones.

“El colectivo de las que luchan, pero también el colectivo La Ramona, han hecho denuncias constantes sobre estos abusos ya mencionados no solo en espacios que se denominan jueves de Freud como los conocemos, sino en las aulas de clase por parte de profesores”, indicó.

Lea también: Procuraduría pide no utilizar caballos en manifestaciones y disturbios

Señaló que se han conocido denuncias en el departamento de Antropología y la Facultad de Ciencias, en donde las estudiantes no se sienten seguras en estos espacios. “Se presentan comentarios machistas y por su puesto lo más grave que son los comentarios de acoso y violencia sexual”, destacó.

Afirmó que sobre estas denuncias aún no se tiene una respuesta de las autoridades y menos de los directivos de la universidad.

“Tenemos represadas una cantidad de denuncias que se han hecho contra compañeros y profesores que no han sido atendidas correctamente, pese al fallo de la Corte Constitucional que condena a la Universidad Nacional por su ineficiencia en la atención de estos casos”, manifestó.

Dijo que es importante que se tomen medidas eficientes para evitar que estos casos se sigan presentando. “Se deben prevenir este tipo de conductas, a través de la pedagogía e implementación de cátedras donde se reconozca que vivimos en una sociedad machista, violenta, que no permite que las mujeres estén en espacios seguros”, subrayó.

Le puede interesar: A partir del 2035 se prohibirá la venta de vehículos a gasolina en Medellín

Apuntó que es importante proteger a las víctimas y no causar un daño mayor con la revictimización.

“Cuando se presenten estos casos, los mismos deben ser adecuadamente investigados, con garantías a las víctimas tanto de tener una denuncia que sea atendida, escuchada y que no sea revictimizada, porque la compañera que hizo la denuncia ha sido revictimizada constantemente porque se la pasan es hablando sobre el hecho en particular pero acciones concretas no se han hecho”, recalcó.

Dijo que las únicas medidas que se han tomado es cerrar los espacios donde se reúnen los estudiantes. "La única solución a la vista ha sido es cerrar los espacios, por eso ya no tenemos clase ni los viernes en la tarde por estos inconvenientes, por lo que la solución no puede ser cerrar los espacios sino darle garantías a las víctimas, prevención y atención oportuna, ese es el llamado que le hacemos a la institución de manera constante”, puntualizó.

A través de de las redes sociales se han conocido que los colectivos de mujeres de la Universidad Nacional han protagonizado diferentes actividades de protesta para rechazar estos presuntos actos de abuso y acoso sexual en edificios de la universidad, como el de Sociología, Medicina y Biología, pero también en las aulas de Ingeniería, Económicas, Derecho y la Plaza Ché, donde además lanzaron pintura roja.