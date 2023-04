Piden renuncia del alcalde (e) de Usme por entrega irregular de armas al ‘Ñeñe Hernández’

Seis concejales de Bogotá le pidieron a la alcaldesa Claudia López, la renuncia inmediata del alcalde local (e) de Usme, Dorian Jesús Coquíes Maestre, por su presunta responsabilidad en la entrega irregular de armas al ‘Ñeñe Hernández’ en el año 2015.

A través de una carta conocida por b, los políticos precisaron que el hoy alcalde encargado fue contratado por la empresa Inversiones Hernández López SCS como jefe de Seguridad en el 2015; compañía propiedad del "Ñeñe Hernández”.

Uno de los apartes del documento destaca que "el señor Coquíes Maestre acudió a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad con el fin de que se otorgara la licencia de funcionamiento por parte del departamento de seguridad de la empresa aludida. Dentro de estas gestiones realizadas por el ahora alto funcionario Distrital, se les entregaron 13 pistolas y 2 subametralladoras que, en este momento, se hallan desaparecidas".

Le puede interesar: "Es posible si vemos la salud como un derecho y no como un negocio": Claudia López sobre la reforma a la salud

También señalaron que "existen razones suficientes para considerar que la persona aludida no debería estar ocupando cargos de tan alta responsabilidad, en una administración que dice luchar contra la corrupción y que en su momento, promovió la consulta anticorrupción que movilizó más de 11 millones de colombianos a las urnas y que le costó al país más de 310 mil millones de pesos".

Ante ello, Jesús Coquíes respondió que “en esa oportunidad, como siempre lo ha sido, mi actividad profesional fue en todo momento lícita y se realizó de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico”.

El funcionario mencionó que el cargo entregado por parte de la empresa no le confería representación legal alguna, ni una autorización para la compra o gestión de armas u otra actividad diferente a la de una notificación de un acto administrativo, concluyendo que no he gestionado ningún trámite adicional para la sociedad Hernández López S. en C.

Lea también: Denuncian nuevos casos de abuso y discriminación en colegio de Bogotá

Por el momento, se espera la respuesta de la alcaldía Mayor de Bogotá, ante esta situación, además de la investigación y posible hallazgo de estas armas.

Esta es la carta: