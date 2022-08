Piden traslado de bebé prematura que se encuentran en UCI por fallas metabólicas

María Inés Moscote es una mujer proveniente de la ciudad de Valledupar, ubicada en el departamento del Cesar, quien recientemente dio a luz a una bebé prematura que nació con varios problemas de salud que inicialmente los médicos no habían podido identificar.

Tras realizarle una serie de estudios médicos, los profesionales de la salud determinaron que hoy, la menor de tan solo tres meses de edad, tiene bradicardia, una condición en la que el ritmo cardíaco es lento o irregular, lo que significa que el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo; y adicionalmente, descubrieron que su organismo no puede asimilar las proteínas, lo cual le estaría ocasionando graves problemas de salud en su sistema.

"A ella le mandan hacer unos exámenes específicos y en esos exámenes aparece un error innato del metabolismo. Ella tenía alterados los amonios, al parecer las proteínas no las tolera, eso está mi estudio, por eso me remiten acá; la niña volvió y me presentó crisis en Valledupar y allá se determina que la niña necesita ser vista por un nutricionista experto en error de metabolismo, aparte la tiene que ver un genetista, neuropediatría, porque la niña cuando nació, nació con una patología de diagnóstico a nivel cerebral que con esta clase de errores de metabolismo, puede empeorar su situación", explicó María Inés Moscote, madre de la menor afectada.

La madre señala que su hija duró 22 días en un centro de atención médica en Valledupar solicitando el traslado para el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, el cual, de acuerdo con el diagnóstico de los médicos, es el centro médico referente nacional en error de metabolismo, sin embargo, aseguró que a pesar de ser persistente no logró el traslado porque, según señala, los costos del traslado eran altos, así que la remitieron a la clínica Santa María del Lago en Bogotá.

En este centro médico, la menor se encuentra en una UCI pediátrica, porque de acuerdo con María Inés, su hija ha convulsionado en varias ocasiones, pero no ha recibido la atención necesaria y denuncia que la EPS a la que se encuentra afiliada, Sanitas, no ha autorizado el traslado.

En RCN Mundo consultamos con esta EPS, desde donde aseguraron que a veces no se trata de "que falte la autorización de parte de EPS, sino que alguna clínica en el país confirme que tiene disponible lo que el médico tratante pone en la historia clínica que requiere".

Y agregaron que "siempre se garantizará que la niña reciba lo que los médicos ordenan. Y si se requiere el traslado se buscará la institución que confirme con la mejor oportunidad que tenga lo que el médico tratante diga que requiere la paciente".