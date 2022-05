Pilas a los cambios que habrá en contraflujo de Las Américas desde este jueves

Se cumple un mes desde que la Secretaría de Movilidad habilitó el contraflujo en la Avenida Las Américas, medida que fue implementada con el objetivo de descongestionar el tráfico vehicular que cada vez era mayor y que gracias a que ha resultado ser una alternativa exitosa, continuará llevándose a cabo durante mayo.

Siguiendo esta línea, la entidad ha anunciado que se ampliará la operación de esta medida a partir de este jueves 5 de mayo, en media hora más.

"Gracias a los buenos resultados del contraflujo y a solicitudes que nos ha hecho la comunidad, hemos decidido aumentar el tiempo de la ventana en la que abrimos este contraflujo. Antes estaba desde las 6 a.m. hasta las 9 a.m. y a partir de mañana (jueves) 5 de mayo estaremos aumentando nuestra ventana entre las 5:30 a.m., y las 9 a.m.", anunció el Secretario Felipe Ramírez .

Resultados de la medida

En el balance entregado por la entidad, el contraflujo en este corredor vial ha permitido "permitido aliviar la movilidad, descongestionar la vía y optimizar los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de Kennedy, Banderas y Patio Bonito".

A su vez, según la cifras, más de 38.000 vehículos se han movilizado por este carril entre los sectores de Banderas y los Outlets de las Américas, teniendo así mejores tiempos entre sus recorridos.

Finalmente, la entidad reafirma que esta medida seguirá implementándose de lunes a viernes, dejando como resultado que los tiempos de desplazamiento de los capitalinos pasen de 25 minutos a 6 minutos.