Pilas: cerrarán importante estación de TransMilenio por obras del Metro

A partir del 11 de noviembre, la estación Sena de TransMilenio cerrará temporalmente por obras del Metro de Bogotá. El cierre se debe a la construcción de la Estación 9 de la Primera Línea del Metro, que se ubicará en la misma zona.

Durante el cierre, los usuarios podrán tomar las siguientes alternativas de viaje:

Para aquellos que usan los servicios D22 y G22 contarán con una parada adicional en la estación Santa Isabel en el vagón 2.

Los usuarios también podrán llegar a la estación anterior de sur a norte que es la NQS - Calle 30 Sur.

TranMilenio también recomienda a los ciudadanos hacer uso de las rutas zonales de SITP.

T26 Palermo Sur - Country Club y T163 Perdómo - Calle 22; del paradero 325A10 sobre la autopista Sur, de sur a norte y del paradero 582A08 de norte a sur, con los mismos servicios.

Sobre la calle 17 sur se puede tomar las rutas H715 El Uval - Sena Carrera 30 y A506 Catalina II - Galerías en el paradero 425A10.

Sobre la carrera 30 de norte a sur, se puede tomar las rutas H715 Sena Carrera 30 - El Uval y G506 Galerías - Catalina, en el paradero 025A10.

Es importante tener en cuenta que los servicios 4, B11 - G11, D22 - G22 y K43 - G43 omiten su parada en la estación Sena.

Durante el proceso de demolición de la estación de TransMilenio Sena se hará el cierre total de las calzadas exclusivas del sistema durante los horarios en los que el sistema no está en operación, es decir, de 12:30 a.m. y las 3:30 a.m.

Es importante destacar que el puente peatonal de la estación del Sena estará habilitado para el tránsito peatonal sin afectar la movilidad de las personas que viven en los alrededores de la estación.

Los ciudadanos que deseen información adicional podrán consultar la página oficial de TransMilenio.