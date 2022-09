Pilas: Habrá cortes de agua intermitentes durante tres días en Bogotá ¿En qué barrios??

A partir del lunes 26 de septiembre y durante 72 horas se presentarán cortes escalonados de agua en la localidad de Usme mientras técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ejecutan obras de interconexión de las líneas 'Regadera-Dorado' y 'Regadera-Laguna' a la Planta El Dorado, un sistema que abastece a esta localidad del sur de la ciudad.

Para disminuir los impactos en el suministro de agua a los usuarios de Usme, la EAAB estableció el siguiente esquema de suspensiones:

Lunes 26 de septiembre

Entre las 8:00 p.m. del lunes 26 de septiembre y las 4:00 a.m. del martes 27 de septiembre, habrá un corte por un lapso de 8 horas de suspensión, más cuatro horas adicionales de normalización de servicio.

Lea también: "Olla del narcotráfico que encontremos, olla que demolemos", Claudia López

El corte será para los barrios Brisas del Llano, El Nuevo Portal Sector Norte, El Progreso Usme, El Tuno, El Uval, El Uval Rural, La Comuna Sector Oriente, La Esperanza de Usme Sector Oriente, La Huerta, La Orquídea de Usme, La Reforma Sector Sur, Puerta al Llano Rural, Villa Israel Sector Oriente, Bolonia I, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo Sector Oriente, El Nevado II Sector Sur, La Esperanza Sur, Los Olivares Sector Oriente, Pepinitos, Portal Rural II Sector Norte, San Felipe de Usme, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I, El Portal Urbano Sector Norte.

Martes 27 de septiembre

Entre las 7:00 a.m. del martes 27 de septiembre y las 7:00 a.m. del miércoles 28 de septiembre, habrá un corte de 24 horas de suspensión, más cuatro horas adicionales de normalización de servicio.

Este corte afectará a los barrios Antonio José de Sucre, La Esperanza de Usme Sector Occidente, Serranías I, Usminia Sector Oriente, Villa Israel, Serranías, Comuneros, Chuniza, El Virrey Sector Norte, El Nevado, Alaska, El Pedregal.

Además, entre las 10:00 p.m. del martes 27 de septiembre y las 10:00 p.m. del miércoles 28 de septiembre, no habrá servicio de agua en los sectores del Nuevo Portal Sector Sur, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Divino, El Portal Urbano Sector Sur, El Porvenir de Los Soches Sector Occidente, El Refugio I, Portal Rural II Sector Sur, Puerta al Llano de Usme, Bolonia Sector Occidente, Chapinerito, Charalá, El Curubo Sector Occidente, El Nevado II Sector Sur, El Pedregal II Sector Oriente, Gran Yomasa Sector Oriente, La Cabana Sector Oriente, La Comuna Sector Norte, La Esperanza Sur Sector Occidente, La Reforma, Los Olivares, San Felipe de Usme Sector Oriente.

Miércoles 28 de septiembre

Entre las 10:00 p.m. del miércoles 28 de septiembre y las 8:00 a.m. del jueves 29 de septiembre se suspenderá el servicio por un lapso de 10 horas más cuatro horas adicionales de normalización de servicio.

Se verán afectados los barrios Brisas del Llano, El Nuevo Portal Sector Norte, El Progreso Usme, El Tuno, El Uval, El Uval Rural, La Comuna Sector Oriente, La Esperanza de Usme Sector Oriente, La Huerta, La Orquídea de Usme, La Reforma Sector Sur, Puerta al Llano Rural, Villa Israel Sector Oriente, Bolonia I, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo Sector Oriente, El Nevado II Sector Sur, La Esperanza Sur, Los Olivares Sector Oriente, Pepinitos, Portal Rural II Sector Norte, San Felipe de Usme, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I, El Portal Urbano Sector Norte.

Lea además: Aparece otro cadáver en plena vía pública, esta vez en el barrio Cundinamarca

Para atender esta eventualidad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá habilitó cinco puntos fijos de entrega de agua en las siguientes direcciones:

Alaska Calle 67 sur con Cra. 6

Marichuela Cra. 14 C Bis con Calle 77 Sur

Alfonso López Transversal 7F Bis E con calle 90A Sur

CAI El Virrey Cra. 5Bis con Calle 91 Sur

Frente a la Alcaldía de Usme Cra. 14 con Calle 137 C Sur



Adicionalmente se le recomienda a la ciudadanía de esta localidad almacenar agua, llenar los tanques de reserva, revisar y activar los sistemas de bombeo de agua de los edificios, durante los días de restricción del servicio, usar el agua para higiene personal, lavado de manos y preparación de alimentos y aplazar actividades como lavado de ropa, riego de jardines o lavado de vehículos.