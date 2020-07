Piloto para reapertura de restaurantes en Bogotá no será en julio sino en agosto

A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Económico aseguró que del 18 al 20 de julio se iniciaba el plan piloto para dar reapertura a los restaurantes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que esta prueba podría empezar en agosto, pero no en las localidades donde haya cuarentena.

Lea también: Así serán las nuevas restricciones en Bogotá por aumento de contagios de COVID-19

"El piloto de restaurantes no va a ser en julio, posiblemente sea en agosto. Obviamente, si está una localidad en turno, no está dentro del piloto", aseguró en medio de una rueda de prensa. Lo anterior quiere decir que si alguna persona con un restaurante quiere acogerse a la reactivación, pero vive en una localidad cerrada para evitar la expansión del virus, no lo va a poder hacer.

Lea también: Cierres focalizados en Bogotá dejarán millonarias pérdidas al comercio, advierte Fenalco

El plan piloto arrancaría en 13 zonas de la ciudad en las localidades de Santa fe, Usaquén, Chapinero, Candelaria, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Cabe recordar que las cuarentenas por localidades empezarán el próximo 13 de julio de esta forma:

Santa Fe, Mártires, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe , Tunjuelito, Chapinero y Usme, hasta 26 de julio.

Kennedy, Bosa y Puente Aranda y Fontibón, d esde el 27 de julio hasta el 9 de agosto

esde el 27 de julio hasta el 9 de agosto Suba, Engativá y Barrios Unidos, desde el 10 de agosto hasta el 23 de agosto

De acuerdo con el Distrito, “los restaurantes que quieran beneficiarse este plan piloto tendrán que aprovechar el espacio público para atender a sus clientes, pues la idea es hacer uso de andenes, plazoletas o calles peatonalizadas para brindarles un servicio seguro a los comensales”.

Finalmente, hay que recordar que una de las condiciones para que el plan piloto pueda ser llevado a cabo es que el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disminuya en la capital del país en los próximos días.