Plantón en MinVivienda por falta de asignación de subsidios del programa 'Mi casa ya'

"Nos humillan y nos callan, el derecho a la vivienda nos ampara", son algunas de las consignas que se escuchan a las afueras de la sede del Ministerio de Vivienda en Bogotá.

Los manifestantes piden garantías para poder obtener la vivienda que tanto han soñado. El Programa de 'Mi Casa Ya' es uno de los pilares del Ministerio de Vivienda para la adquisición de casa propia, por parte de los colombianos.

Desde el año pasado se han venido conociendo dificultades en la asignación de subsidios por falta de presupuesto en la entidad, lo que ha llevado a la familias que le apostaron a este programa a salir a las calles a protestar por el rescate presupuestal.

El año pasado, el Ministerio de Vivienda habilitó 4.000 subsidios que salieron gracias a la intervención del Ministerio de Hacienda, pero según los denunciantes, solo la mitad han recibido el dinero para poder continuar adquiriendo su hogar.

Personas de Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín hacen presencia a las afueras del Ministerio, pidiendo una intervención oportuna por parte de la ministra Catalina Velasco.

Es el caso de Natalia Mosquera, quien viene de la ciudad de Bucaramanga y reclama que se le asigne un subsidio, antes de que tenga que pagar un valor adicional de $20 millones ordenado por la constructora.

"Yo pido que la ministra dé la cara. No es posible que la constructora que me diga que si no entrego el dinero del subsidio deba hacer una recompra de mi apartamento. Solo me falta esto y puedo tener mi casa, pero el Ministerio no responde", señaló Natalia.

Las constructoras también se han pronunciado al respecto y piden claridad, por parte del Ministerio, señalan que este subsidio permite que se vendan en Colombia aproximadamente 200.000 unidades de vivienda al año, pero sin este, podría reducirse a 60.000 unidades al año.

Desde el Ministerio no se han pronunciado frente a este plantón, pero sí aclararon en días pasados que el Programa 'Mi Casa Ya' seguirá, pero con algunos ajustes, entre ellos, la eliminación del subsidio Frech, el cual beneficiaba sobre todo a familias de estratos 4, 5 y 6.

