Plataforma elige a Bogotá como mejor destino turístico en Sudamérica y sexta en el mundo

La plataforma TripAdvisor ha otorgado a la capital colombiana el reconocimiento como el sexto mejor destino turístico del mundo, junto con una destacada posición en el primer lugar del top 10 de destinos en Suramérica.

Bogotá obtuvo estas dos distinciones durante la Vitrina Turística de ANATO 2024. Los premios fueron entregados por Ana María Viscasillas, representante del Servicio Turístico Empresarial de TripAdvisor, al director del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría, quien recibió los reconocimientos en nombre de la ciudad.

Los galardones fueron el "Best of the Best Destination" en la categoría Trending Destinations World, colocando a Bogotá en la primera posición y “The best of the best” en los Travelers Choice Awards siendo reconocida como el sexto mejor destino. Estos premios se fundamentan en las experiencias compartidas por los viajeros en la plataforma de TripAdvisor.

Ana María Viscasillas, representante del Servicio Turístico Empresarial de TripAdvisor, explicó que: "es un verdadero placer para TripAdvisor otorgar este reconocimiento a Bogotá, basado en la calidad y cantidad de reseñas compartidas por viajeros de todo el mundo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Andrés Santamaría, director del IDT, expresó: "Estos reconocimientos son un hito significativo para Bogotá. Nos inspiran a continuar fortaleciendo la marca de nuestra ciudad, mejorar la infraestructura turística, promover un modelo inteligente y un turismo comunitario y socialmente responsable".

Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, concluyó que: "Nuestra ciudad es el destino #1 en Sudamérica y el #6 en el top 25 a nivel internacional según valoraciones y reseñas en TripAdvisor. Dos reconocimientos a la gran oferta turística y cultural de Bogotá. Seguiremos trabajando para que todos quieran venir a visitar nuestra ciudad".