Pobreza en barrio Los Alpes de Bogotá, donde comer tres veces al día "es un lujo"

Recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) revelan que el 36% de los ciudadanos en Bogotá come una o dos veces al día. Estas familias, según los datos, enfrentan una crisis económica tan compleja que comer tres veces diarias "es un lujo", según sus habitantes.

Frente a esta situación, RCN Radio hizo un recorrido por una de las zonas más vulnerables en relación necesidades básicas insatisfechas: el sector de Los Alpes de Ciudad Bolívar, un barrio donde se evidencia pobreza extrema.

Le puede interesar: La Mojana: en el municipio de Sucre, las paredes cuentan las historias que inspiraron a Gabo

“Tengo 26 años y tres hijos. A veces comemos una sola vez y otras dos veces, pero pues ya tres veces es un lujo que no podemos darnos porque no alcanza la plata”, cuenta Camila Romero, residente del sector.

Relata que "a veces no se vende bien la chatarra. Los niños míos necesitan comer, así sea una vez al día o dos pero uno no puede decirles que no, es muy difícil".