Podría estar circulando la variante Delta en Bogotá, que sale de alerta roja

No obstante, López advirtió que el coronavirus "y sus peligrosas variantes siguen", por lo que exhortó a quienes convocaron nuevas marchas en la ciudad para el 20 de julio a "ser conscientes del enorme costo en enfermedad y fallecimientos que tuvo romper el pacto de cuidado colectivo".

La mandataria señaló, además, que "la variable Delta ya debe estar circulando en Bogotá y en algún momento, en cuestión de semanas, puede volverse dominante. Quien no esté vacunado corre mayor riesgo de re infectarse y fallecer. Por favor vacúnese ya con cualquier vacuna disponible, eso es lo que más los protege".

Según Claudia López, hay muchas personas que no se vacunan esperando un biológico especifico. "Todos debemos ser conscientes que sin lavado de manos, tapabocas, ventilación, vacunación, protocolos de bioseguridad en toda actividad corremos el riesgo de una nueva ola. Tenemos puestos de vacunación vacíos porque no hay de uno u otro biológico preferido y eso no tiene sentido", manifestó la mandataria.

La capital colombiana presenta menos del 85% de la ocupación en camas UCI y las cuestiones de la alcaldesa para incentivar a la gente para que se vacune es si se abre o no la posibilidad de la reapertura de estadios de fútbol y para el ingreso exigir el carnet de vacunación.