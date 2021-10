Luego de la denuncia sobre la desaparición de un joven indígena en Bogotá, tras los enfrentamientos que se registraron el pasado jueves 29 de septiembre en el Parque Nacional, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliecer Camacho, indicó que hasta la fecha no existe una denuncia formal por la supuesta desaparición de Virgilio Queragama Campo, de 18 años, integrante de la comunidad indígena emberá katío.

“Estuvimos verificando luego de que un líder de esta comunidad manifestó eso, estuvimos verificando en Fiscalía y no encontramos una denuncia formal por la supuesta desaparición de este joven, vamos a seguir investigando y sería muy importante motivar a la denuncia, si yo tengo una persona desaparecida que es un delito gravísimo y no denuncian, pues uno parte desde ahí porque no podemos investigar la desaparición del mismo”, aseguró el general Camacho.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que nunca han realizado intervención, por parte del Esmad, debido a la cantidad de niños y adultos mayores que están en el lugar.

“En el sitio no hemos realizado intervenciones, ni siquiera ahora que está autorizado por parte de la Inspección de la Policía el desalojo, hasta que no se cumplan unos protocolos mínimos para hacer el retiro de estas comunidades", afirmó el oficial.

Las autoridades insistieron que la Policía ha realizado el acompañamiento constante para proteger a esta comunidad y que no han realizado intervenciones del Esmad, y no existe ninguna motivación para que un joven, según indican las comunidades indígenas, pueda estar desaparecido y mucho menos por la autoridad policial.

“No hay ninguna causal como para que ellas puedan manifestar eso y ninguna intención nuestra de afectar a una comunidad y menos indígena, que lo único que han recibido es protección del distrito y de la Policía Nacional”, concluyó.