Policía deberá responder en 48 horas sobre presuntos abusos cometidos durante paro de 2021

"Ellos me negaron en dos ocasiones la información que pedí por derecho de petición y eso no puede pasar. En la segunda ocasión me dijeron que yo me estaba metiendo en asuntos que no me competían (...) Ahí fue cuando nosotros hicimos la tutela".

Explicó que la tutela se interpuso únicamente para saber qué casos de presunto abuso policial y tortura se presentaron en el marco del paro, mientras señaló que siempre ha rechazado públicamente cualquier ataque violento contra la institución.

Finalmente, Diego Cancino explicó que a los Policías se les debe exigir proteger a la comunidad y no atacarla por protestar.