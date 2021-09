Policía emprende estrategia contra feminicidios en Amor y Amistad

La Policía Nacional emprendió una campaña para evitar el aumento de la violencia de género y feminicidios en el marco de la celebración del día del Amor y la Amistad.

Las autoridades buscan durante el fin de semana un consumo responsable de bebidas alcohólicas, con el fin de evitar las riñas que podrían dejar personas lesionadas e incluso llegar hasta la muerte.

La coronel Alba Lancheros, jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que no se pueden presentar casos de violencia contra la mujer y denunciar estos posibles hechos en la línea de emergencia 123.

"Hoy tenemos 70 mujeres que desafortunadamente se les ha causado la muerte y 17 de ellas han sido tipificadas como feminicidios y por eso vamos a buscar que estos hechos se sigan presentando en Bogotá", aseguró la coronel Lancheros.

Con más de 300 policías, las autoridades realizarán una toma masiva en todas las zonas de entretenimiento nocturno de la capital, buscando llevar un mensaje de tolerancia con el fin de evitar hechos que lamentar.

"La idea es que todos puedan celebrar y que no se generen hechos de violencia y riñas. El tema de intolerancia es fundamental, si vamos a salir con personas que no conocemos pues no consumamos licor porque no sabemos qué va a pasar al final de la rumba. Debemos ser muy sensatos con el uso moderado del alcohol y disfrutar en paz este día de amor y amistad”, señaló la jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Durante todo el fin de semana, la Policía Nacional, junto a la Policía Militar, llevarán a cabo patrullajes permanentes con el fin de evitar hechos de riñas y homicidio.