Policía en Bogotá inmovilizó una moto por extrañas razones: Se conocen más detalles

En las últimas horas, un presunto video de abuso de autoridad en Bogotá se hizo viral en redes sociales luego de que una agente de Policía, adscrita a la Dirección de Tránsito y Transporte, le inmovilizara la motocicleta a un conductor porque, a su criterio, tenía alterado el color de su vehículo.

Según se puede establecer en el video, la uniformada es grabada porque el ciudadano le solicita datos de identificación, a lo que ella responde: “Jennifer Zulay Sánchez Caicedo, placa… Adscrita a la seccional de Tránsito y Transporte de la metropolitana de Bogotá, quien le acabó de inmovilizar la moto”.

Lea también: ¿Cómo saber si tiene fotomultas? El paso a paso

Todo se habría presentado porque el chasis de la motocicleta del conductor tenía adheridas varias calcomanías, lo que le pareció injusto al ciudadano, quien aseguró que independiente de estos elementos, se puede ver claramente que la moto es de color blanco.

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, ni rosada, yo no la veo ni azul, ni roja”, dice el airado conductor.

Durante la discusión, el hombre le hace saber a la uniformada que estaría equivocada, a lo que ella le responde: “Aprenda colores, caballero”.