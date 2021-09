Le puede interesar:¿Epa Colombia desbancó a Amparo Grisales? se autoproclama la más diva de Colombia

Por su parte, el concejal del partido Alianza Verde, Diego Cancino, advirtió que esta propuesta podría resultar contraproducente.

En diálogo con RCN Radio, dijo que "cuando los militares entran en este tipo de practicas, la probabilidad de que haya alta violación de derechos humanos aumenta. No es función de la Policía Militar hacer este tipo de patrullaje porque esa función de la Policía Nacional” .

El concejal advirtió que no se deben mezclar las funciones. “La policía Militar hace parte del Ejército y la Policía es un cuerpo civil, esas dos entidades no se pueden mezclar y en este momento lo que necesitamos es incrementar los nexos de convivencia transformar los conflictos de manera no violenta”.

Le puede interesar: [Video] Embargan bienes de 'Memo Fantasma' avaluados en 10.800 millones de pesos

Frente a la sensación de seguridad que genera el Ejército a la ciudadanía, Cancino dijo que “no es la militarización lo que soluciona la inseguridad sino que no haya tanta impunidad para los que delinquen. La justicia debe operar y en Colombia tenemos el índice más alto de impunidad”.

Concluyó que “se necesita un mapeo criminal para saber que está pasando en las localidades azotadas por la inseguridad donde se ve trabajo sexual, microtráfico. Cuando uno pasa... necesitamos voluntad política, la decisión de adoptar un enfoque alternativo y contundente frente al tema de seguridad”