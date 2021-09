La funcionaria precisó que la seguridad se ha deteriorado en las ocho áreas metropolitanas del país y que se han incrementado delitos como hurtos y homicidios.

Respaldó la posición del ministro de Defensa, Diego Molano, quien señaló que se reconfiguró la criminalidad luego de la firma del Acuerdo de Paz, porque las zonas que eran ocupadas por la extinta guerrilla de las Farc, fueron tomadas por estructuras armadas que están luchando por el control territorial.

"Por las fronteras de Colombia está entrando quien se le da la gana", refiriéndose al ingreso de los migrantes del país.

Lea además: Otro atraco armado en restaurante de Bogotá: ya van 562 negocios el último mes

También cuestionó lo que está sucediendo en materia judicial e insistió que los delincuentes en su mayoría quedan en libertad, luego de ser capturados.

Señaló también que aunque muchas ocasiones los fiscales no argumentan bien o no presentan las pruebas que se requieren, algunos jueces no consideran que los detenidos representen un peligro para la sociedad a pesar de los delitos que cometen.

La alcaldesa de Bogotá advirtió que "ocho de cada diez delincuentes que capturan quedan libres" y anunció que la próxima semana se reunirá con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela y varias autoridades judiciales.

Vacunas

"Esperamos que los anuncios se traduzcan en entrega de vacunas. No han llegado los biológicos a las bodegas del Distrito", afirmó la alcaldesa para reseñar que en este momento hay muy pocas dosis disponibles.

Señaló que Bogotá actualmente tiene 2.600 casos activos de covid - 19 y que solo se reportaron dos muertes por el virus.