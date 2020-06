Policía y Ejército custodian la localidad de Kennedy

Tras las primeras 24 horas del cierre total de la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá, avanzan los dispositivos de control por parte del Ejército y la Policía para verificar que las personas que ingresan o salen en esa zona cumplan con los requisitos de ley para poderse movilizar.

“En Kennedy está el 26% de todos los contagiados de Bogotá, una de cada tres personas que ha perdido la vida por causa del Covid - 19 vive en esta localidad. Lamentablemente 67 personas han perdido la vida y por eso tenemos que extremar las medidas “, dijo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

El funcionario recordó que hay algunas restricciones importantes para poderse movilizar para ir a trabajar o para temas de abastecimiento de insumos o diferentes trámites.

“Sólo pueden entrar y salir personas que trabajen en los sectores de salud, producción y abastecimiento de alimentos, seguridad transporte y servicios financieros, de resto, tienen que quedarse en casa”, explicó.

Por otra parte, Corabastos, el punto más importante de abastecimiento de alimentos, opera con algunas restricciones. Allí sólo pueden ingresar mayoristas para hacer compras y las puertas 6, 7 y 8 fueron restringidas para el ingreso de carros particulares.

“Aquí usamos las vallas para ingresar pero eso no sirve, la gente se amontona y no hay distanciamiento y muchos no usan trajes antifluidos”, indicó Carolina Rocha, una de las vendedoras de la central.

El ingreso es estricto, las personas deben mostrar su carnet y cédula y posteriormente pasa por un punto de desinfección de manos. Todos deben tener tapabocas o no se les permite el ingreso.

“No funcionan esas medidas, muchas personas se quitan el tapabocas adentro y no respetan las distancias. Se toman esta situación como un juego”, dijo Carlos Mora, otro de los trabajadores del sector.

Por ahora no se han presentado situaciones irregulares, se espera que las autoridades entreguen un balance de la situación.