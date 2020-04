Policías llevaron comida a perros y gatos en el sur de Bogotá

La Policía Ambiental en Bogotá realizó una jornada de alimentación, recomendación y prevención a las comunidades de varios barrios de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, donde se había denunciado el abandono de decenas de mascotas, ya que sus dueños no tenían alimentos para brindarle a los animales, debido a la emergencia por el coronavirus.

En contexto: Abandonan mascotas en Ciudad Bolívar por no tener qué darles de comer

Durante este fin de semana, las autoridades realizaron una visita algunos de esos barrios y evidenciaron que la cuarentena también está impactando la condición de las mascotas.

"La actividad que hicimos fue llevar alimentos y un mensaje de protección y prevención. Efectivamente encontramos algunos casos de personas que al no tener trabajo, ya no están alimentando a sus mascotas porque no tienen cómo", indicó la mayor Paula Andrea Ortíz, jefe del área de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional.

La oficial aseguró que en los próximos días se realizarán más jornadas como estas en otras zonas del sur de Bogotá, en donde se está presentando esta misma situación.