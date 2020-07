Inmediatamente dice en voz alta: “repito, yo me encontré una plata y quiero devolvérsela al dueño. Es todo” y explica que consultó con sus abogados quienes le informaron que, según la ley, “tengo todo el derecho de estar en mi casa esperando a que aparezca el dueño y que me compruebe que la plata es de él y yo se la devuelvo”.

En otro momento de la grabación el señor cuestiona: “ustedes qué hacen aquí perdiendo el tiempo, vayan a castigar el delito, señores, en lugar de estar persiguiendo a una de las pocas personas que se encuentra un dinero y quiere devolverlo”.

Según denuncia el residente, quien se encuentra acompañado por una abogada y un juez, los uniformados cometieron varias arbitrariedades al ingresar al conjunto, el cual es propiedad privada, sin una orden de allanamiento, al tiempo que “pretenden poner una multa al vigilante que protegió mis derechos”.

Acogido a la ley, el ciudadano les expresa a los policías que “yo tengo derecho a quedarme con esa plata si se me da la gana porque me la encontré, pero quiero devolverla, pero no a ustedes, ni a la abogada, sino al legítimo dueño y si no lo encuentro, la dono”.