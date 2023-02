Por alerta ambiental, cambian los horarios de transportadores en Corabastos

En las últimas horas, la central mayorista más grande el país, Corabastos, anunció cambios para transportadores encargados del abastecimientos de los alimentos.

La decisión fue tomada con el fin de ayudar a mejorar la calidad del aire en Bogotá, "En Corabastos estamos comprometidos con la seguridad alimentaria del país", anunció la corporación.

Cabe mencionar, que el pasado viernes 24 de febrero, la secretaría de Medio Ambiente de Bogotá declaró alerta ambiental ya que el aire se ha visto afectado por el material particulado generado en incendios forestales al suroriente del país en los departamentos de Vichada, Meta y Casanare.

En ese orden, los horarios de abastecimiento quedaron así:

Fruta: 10:00 a.m.

Plátano: 11:00 a.m.

Tomate: 12:30

"Lo que queremos es desocupar un poco nuestras centrales en las horas pico donde el aire es más contaminado que es de 6 de la mañana a 10 de la mañana y así también colaborar un poco con la ciudad, no estamos diciendo que los camiones no pueden entrar ningún día, no. Lo único que estamos pidiendo es el cambio de horario", explicó Javier Salcedo, gerente de Corabastos.