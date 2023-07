Por decomisar un celular en clase, profesora fue golpeada por estudiante

"No utilice su celular en clase", fue la solicitud de la profesora a una estudiante de grado once, quien respondió, ""no, demalas no lo voy a guardar" , lo cual desencadenó en una agresión contra la docente en medio de una clase de la cátedra de ética y religión. La profesora subió a la red social de Tik Tok un video donde cuenta la violenta situación que se presentó en la institución educativa Costa Rica de la localidad de Fontibón.

"Llevo seis días en una provisional en el Colegio República de Costa Rica de Fontibón. Hoy la cátedra de ética y religión se dirigió al uso del lenguaje verbal y no verbal. Expliqué a los estudiantes jocosamente la importancia de no usar celular en clase debido principalmente a que rompe la relación social si no se usa considerando tiempo y espacio", comenta la profesora agredida en la red social.

También cuenta en el video, [A mi agresora le dije: por favor no uses más tu celular, te estoy hablando a ti y a todos, guárdalo", y ella contestó: "no, de malas no lo voy a guardar" entonces le dije: "vete de mi clase por favor, no importa, me estas faltando al respeto y te vas" y la estudiante agresivamente dijo: "no me salgo ni guardo el celular". Pregunté al grupo: "¿ustedes qué harían?" Nadie respondió], relató la docente.

Según la profesora, tomó el celular de la mesa y la estudiante se le abalanzó, la empujó y la arrinconó contra la pared, frente a lo cual ella gritó que por favor alguien filmara dicha agresión, pero sólo encontró indiferencia por parte de los demás estudiantes. Posteriormente intentó continuar con la clase pero la estudiante se le ponía en frente y la agredía.

[...de repente vi que la chica cerró la puerta del salón con seguro, se recogió el cabello y se arremangó su camisa y se dirigió nuevamente a mi mientras yo intentaba retomar atención para que los estudiantes salieran del letargo, uno de ellos dijo: "profe es que si nos metemos se agranda el problema" . Entre lágrimas les dije que tristemente así era Colombia pero que no era su culpa. Tomé mi bolso para salir y la estudiante me esperaba en la puerta. Me dio ataque de pánico y le pedí que por favor me dejara salir, a esa altura ya ni sé dónde estaba el aparato, sólo quería salir. La estudiante volvió a agredirme y le grité que no me volviera a tocar, volvió a agredirme y decidí retirarla de la puerta tomándola por los hombros. La estudiante me ataca y me golpea muy fuerte la cara. Nadie hacía nada, incluso había estudiantes riéndose], finaliza el relato la profesora.

La Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció frente a los hechos indicando que se adelantan las investigaciones correspondientes y que desde que tuvo conocimiento de la situación brindó apoyo psicológico a la docente afectada.