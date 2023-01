Por el saboteo entre políticos es que estamos demorados con el Metro: Claudia López

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, arremetió en contra de los posibles cambios al proyecto del Metro de la ciudad, recalcando que las demoras en las anteriores construcciones se deben a saboteos por parte de políticos.

De acuerdo con la funcionaria, la primera línea del Metro está atrasada por una pelea de egos desde hace más de 70 años.

“Llegar a parar, a sabotear, a reinventarse la rueda es exactamente lo que nos tiene atrasados, no es culpa de ingeniería, ni de plata, increíblemente es el saboteo entre políticos a ver quién se cree más importante, quién se saca el ego, quién lo tiene más grande", mencionó López.

Asimismo, recalcó que la ciudad ya tiene listos los estudios de prefactibilidad de la tercera línea del metro y que en la zona centro la obra debe ser elevada para conservar patrimonios culturales.

“Yo aquí no vine a ver quien tiene el ego más grande y quien es más importante, yo solo soy servidora publica, la mitad de las obras no las voy a inaugurar pero las disfrutaré como ciudadana, ese es mi trabajo”, sostuvo.

Claudia López recalcó que la construcción del Metro de Bogotá durará por lo menos tres gobiernos locales y nacionales, por lo que construir sobre lo construido es fundamental.

Respecto al proyecto, explicó que no se detienen las obras para que la primera línea sea elevada, segunda subterránea y la tercera se evalúe bajo concepto técnico.

“Lo más importante es que los bogotanos sepan que la primera línea del metro se está construyendo, Bogotá necesita echar para adelante y no parar, esperamos que el presidente Petro deje la tercera línea del Metro, no podemos tomar decisiones por conceptos, unilateralmente no se va a cambiar ningún contrato”, finalizó.

Claudia López concluyó que se va a revisar nuevamente la propuesta del presidente Gustavo Petro, mientras que insistió en que la prioridad de los bogotanos es la de tener el Metro lo más pronto posible.