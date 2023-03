Por lío judicial del relleno Doña Juana, critican con vehemencia a Claudia López

Durante un debate en el Congreso de la República, la mandataria de la capital afirmó: “este fallo, este nuevo tribunal no solamente avoca conocimiento de un tema ya juzgado. Yo respeto profundamente a las autoridades judiciales, pero me parece que esto requería compresión de lectura, ni siquiera un profundo conocimiento del derecho, comprensión de lectura. Esta es una controversia jurídica sobre un tema ya fallado, para eso no hay que ser doctor en derecho”.

Estas declaraciones fueron interpretadas como una posible presión al tribunal encargado de emitir el fallo definitivo sobre este tema. La concejal Lucía Bastidas aseguró: “Claudia, no mientas, el nombramiento de los árbitros se basó en la ley; mentirosa”.

La dirigente política lamentó las referencias hechas por Claudia López frente al papel que desempeñan los jueces del tribunal de arbitramento.

Incluso, algunos expertos como Ricardo Felipe Herrera, especialista en gobierno y control del Distrito, consideran que la Uaesp no ha sabido enfrentar esta demanda y la actuación de la alcaldesa tampoco ha sido la correcta.

“Lo que no ha podido enfrentar la Unidad, por su notoria incapacidad, se quiere lograr gestando espectáculos mediáticos en una clara e indebida estrategia basada en amedrentar a los jueces y, por ende a la Justicia. No se hacen esperar los mensajes destemplados en Twitter, los artículos periodísticos que lejos están de serlo, y las constantes declaraciones de funcionarios distritales a los medios, descalificando a los jueces cuando no les parecen sus decisiones, o, lo que es peor, los descalifican de antemano como estrategia de presión, seguramente esperando orientar las decisiones que les compete adoptar”, escribió Herrera en una columna de opinión.